Современные технологии порождают новые приметы

По данным издания, мнения жителей Нижнего Тагила относительно правдивости примет разделились. Так, одна из местных жительниц рассказала, что никогда не стирает вещи по воскресеньям. В противном случае в семье заболевают дети. Еще одна горожанка призналась, что если кто-то из родных находится в поездке, то она не убирает в квартире и ничего не моет. Если приходится возвращаться домой за забытым предметом — гримасничает. Некоторые тагильчане скептически относятся к приметам.

«Грех это все, большой грех. Избавляться нужно. Жить просто, как бог дает, а не цепляться за знаки»; «Студентом был, под пятку пятак клал, зачетку проветривал, кричал: «Халява, приди». Все сдавал, но это больше для успокоения, я хорошо учился», — рассказали жители Нижнего Тагила.

Эксперты отметили, что в современном мире появляются новые приметы. Так, с развитием цифровых технологий родители показывают в соцсетях и мессенджерах фото маленьких детей, но скрывают их лица смайликами.

Специалисты напоминают, что уважение к церкви и суеверия — это несопоставимые вещи. Церковь отрицает суеверия. Ученые также не нашли подтверждения тому, что приметы могут исполняться.

«Суеверия и сейчас очень распространены, несмотря на качество образования», — рассказали эксперты.

Исследователи же обратили внимание на то, что если поверье сбылось, то оно будет передаваться из поколения в поколение. Современные люди не всегда верят в те приметы, которые зародились в древние времена. Однако могут посещать тарологов, покупать амулеты и обереги, следовать советам из гороскопов.

В День святых Никифора и Панкратия, который празднуют 22 февраля, также зародилось много народных обычаев. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».