Создали прецедент: отказ в вырубке деревьев под парковку в Омске — сигнал другим компаниям считаться с экологией

Общественница Татьяна Пальшина на заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в Омске высказала мнение, что срубка молодых деревьям ради парковки — не самое рациональное решение, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, во время заседания обсудили тему заявки, которую оставляла местная фирма в 2025 году. Сотрудники компании рассказали, что обращались с просьбой разрешить срезать пять елей, две березы и одну сосну. Причина — деревья не позволят открыть парковку вблизи комплекса, который появится в городе. Кроме того, деревья мешают строительству трансформаторной подстанции.

«Мы заявляемся только на парковочные места вдоль здания по улице Чернышевского, 2 и трансформаторную подстанцию. Здание будет административно-офисным, по нормативам необходимо предусмотреть размещение именно стольких парковочных мест», — сообщил мужчина.

Общественница Пальшина высказала мнение, что деревья находятся в хорошем состоянии. Через дорогу от места будущего строительства расположена парковка. Общественница сообщила, что обычно она не занята на все 100%. Она считает, что горожане могут пользоваться данным пространством.

По данным издания, большинством голосов членов комиссии в вырубке деревьев представителям компании отказали.

