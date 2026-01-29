Жители боятся за среду, а застройщик обещает парки: что будет с природой в Новокузнецке после появления нового квартала

Жители Новокузнецка переживают, что появление современной набережной и жилой застройки «Семейный парк» негативно отразится на развитии окружающей среды, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Данная тема стала резонансной не только в городе, но и в регионе.

По информации издания, план проекта получил одобрение на высшем региональном уровне. В настоящее время специалисты детализируют каждый аспект задумки. Новым этапом в преобразовании территории станет строительство квартала «Семейный парк», расположенного на берегу реки. Директор по коммуникациям SD Group Олег Старостин прокомментировал ситуацию с озеленением.

Олег Старостин проинформировал об утверждении стратегии масштабного озеленения территории. В соответствии с планом, зеленые зоны общего пользования будут организованы на двух ключевых участках: в северо-западном секторе проектируемой площади, а также в ее центральной части. Создаваемый природный каркас общей площадью 3,88 гектара станет общедоступным пространством для всех жителей и гостей города.

«Для дальнейшего формирования всей территории КРТ заранее определены специальные коридоры, чтобы минимизировать ущерб деревьям. Работы проводились только в этих согласованных границах», — рассказал Олег Старостин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил с 80-летием опытное конструкторское бюро «Гидропресс».