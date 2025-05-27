Создатели новой экономики Кузбасса провели креативный форум

В Кузбассе состоялся форум, участниками которого стали создатели новой экономики региона — дизайнеры, IT-специалисты, модные бренды, создательница пазла для взрослых, представители издательства настольных игр, студии 3D-печати и фэшн-журналов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, участниками форума также стали представители туристических агентств и директора крупных компаний. Мероприятие посетил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Глава региона рассказал, что в настоящее время экономика перестраивается. Некоторые тяжелые отрасли переходят на второй план. Популярными становятся студии, где продают необычные торты или предлагают дизайнерскую мебель. Губернатор отметил важность оказания помощи представителям креативной индустрии.

По данным издания, в рамках форума состоялись различные выставки. Вниманию гостей представили модную коллекцию одежды, ювелирные украшения, картины. В ходе дискуссионной части участники обсудили, как развивать бизнес и привлекать молодое поколение. Спикеры предлагали бренд региона.

«Кемерово — самый простой город для бизнеса, и Кемерово — город-сад», — высказал мнение архитектор и директор «Урбан Планнерс» Владимир Ярилов.

По данным издания, форум завершился. Его участники теперь начнут реализовывать предложения, которые были озвучены на мероприятии.

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