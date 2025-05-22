Жителям Подмосковья напомнили о приеме заявок на премию #МЫВМЕСТЕ

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области напомнили жителям региона о приеме заявок на участие в пятом сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, за все время реализации проекта на участие в нем поступило около 4 тыс. заявок от жителей Подмосковья. При этом 32 участника из региона стали финалистами, а 13 — призерами.

«Участниками являются молодежь, волонтеры, социально ориентированные некоммерческие организации, предприниматели и журналисты, чья деятельность направлена на оказание помощи нуждающимся и развитие Подмосковья. Премия предоставляет возможность получить признание, найти партнеров и единомышленников, а также поддержку для развития проектов», — добавила министр.

В пятом сезоне премии предусмотрены четыре категории в рамках национального трека («Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория»), а также 12 номинаций. Международный трек посвящен социальному партнерству в целях глобального развития.

Прием заявок на участие ведется на официальном портале премии до 23 июня. Победители будут награждены в декабре в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Ранее в министерстве рассказали, что подмосковная молодежь может поучаствовать в форумах Росмолодежи.