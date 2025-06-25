«Спаять хоть космический корабль»: радиорынок Краснодара пользуется популярностью

Через реку по Тургеневскому мосту в Краснодаре расположен большой радиорынок, история которого начинается с 80-х годов, сообщил kubanpress.ru.

Автор материала Владимир Кузовников поделился юношескими воспоминаниями. Так, на рынке можно было приобрести абсолютно все. Сначала торговая точка стала местом притяжения всех, кому необходимо было приобрести элементы техники. Однако вскоре люди начали продавать абсолютно все: начиная от шариковых ручек, заканчивая телевизором или комплектом шин на автомобиль.

Автор рассказал, как на рынке приобретал видеокассеты, а позже — DVD-диски. Нередко на коробках было написано название одного фильма, а по факту — записана телевизионная передача. Кассеты и диски не были новыми, но пользовались популярностью из-за дешевизны и дефицита. Иногда можно было обменяться кассетами за доплату.

По информации автора, со временем город преображался. В нем появлялись новые здания, торговля на улице была приостановлена по требованию местных властей. Рынок периодически менял свое месторасположение. В настоящее время он продолжает функционирование.

«Сейчас радиорынок — через реку по Тургеневскому мосту. Но и сейчас там можно найти все, чтобы спаять хоть космический корабль», — сообщил kubanpress.ru.

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