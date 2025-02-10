Спасатель рассказал, как защитить окна от взрывной волны
Спасатель Белков: при ракетной опасности лучше открыть окна на проветривание
Фото: [Медиасток.рф]
Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, как снизить риск разбрасывания осколков от окон, сообщила rostovgazeta.ru.
Издание отметило, что в ночь на 8 февраля после очередной атаки БПЛА в Ростовской области в некоторых домах выбило стекла. Эксперт Артем Белков поделился рекомендациями, как защитить себя от разлетающихся осколков. В первую очередь важно проследить, чтобы на подоконниках не стояли тяжелые и хрупкие предметы, например, аквариумы или клетки. В момент предупреждения об опасности, рекомендовано отойти от окон. Лучше всегда держать окна зашторенными плотной тканью.
По данным Белкова, если окна будут приоткрыты, стекло разобьется с меньшей силой и осколки отбросит на большое расстояние.
«Таким образом взрывная волна ударит в окна не как в глухую стену со всей силой, так давление воздуха будет выравниваться, и сила удара будет слабее. Кровати при этом все равно надежнее установить в дальнем от окна конце комнаты», — рекомендует эксперт.
Эксперт Артем Белков рекомендует при возможности заменить старые оконные рамы на более современные. Метало-пластик также может разбиться от взрывной волны, но осколки не будут разлетаться далеко. Стекла можно покрыть антивандальной пленкой или установить мелкоячеистую металлическую сетку. Более дешевый альтернативный вариант — скотч. Им можно обклеить окна в нескольких направлениях: крест-накрест и по периметру.
Ранее сообщалось, что вражеские БПЛА атаковали Афипский НПЗ на Кубани.