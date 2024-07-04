Коммунальные службы в Подмосковье перевели в режим повышенной готовности из-за возможного урагана

Завтра в Подмосковье ожидаются сильный ливень с грозой, крупный град и ветер порывами 22-27 метров в секунду, возможен ураган. В связи с этим коммунальные службы региона перевели в режим повышенной готовности, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Ураган часто наносит серьезные повреждения не только облику региона, но и здоровью жителей. <…> 5 июля наши коммунальные службы будут дежурить в усиленном режиме и оказывать всю необходимую помощь», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве призвали местных жителей по возможности оставаться дома, не стоять под большими деревьями и сооружениями во дворах во время непогоды, дома — закрыть все окна, двери и чердачные помещения. Водителям также посоветовали не парковать машины возле деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.