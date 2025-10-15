Спасатели эвакуировали из горящего здания 13 жильцов: неисправность электропроводки могла стать причиной пожара

Огнеборцы вывели по лестничным маршам 12 взрослых и одного ребенка, которые оказались закрытыми в горящем многоэтажном доме, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал МЧС России на территории Кемеровской области — Кузбасса.

По информации ведомства, пожар начался на пятом этаже в одной из квартир. Некоторым жильцам дома понадобилась помощь спасателей. Дым стремительно распространился по зданию.

«К счастью, никто не пострадал», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, огонь распространился по территории площадью 21 кв. м. Специалисты оценили предварительный ущерб: стены, межкомнатные двери и мебель сгорели полностью. Кроме того, пострадала техника, расположенная в квартире.

По информации издания, на место происшествия прибыли 18 специалистов. Огонь оперативно потушили с использованием четырех единиц техники. Предварительная причина пожара в многоэтажном доме — короткое замыкание, которое спровоцировало аварийный режим работы электрического оборудования и сетей. Судя по фото, инцидент произошел в вечернее время суток.

Сотрудники МЧС регулярно призывают граждан к бдительности: важно не пользоваться неисправными электроприборами, контролировать состояние электросетей, следовать правилам безопасности.

Ранее сообщалось, что в кузбасском поселке Привольный пожар уничтожил дом и надворные постройки.