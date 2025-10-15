«Стены обгорели внутри и снаружи»: что осталось от дома в кузбасском поселке после масштабного пожара?

В кузбасском поселке Привольный пожар уничтожил дом и надворные постройки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал МЧС России на территории Кемеровской области — Кузбасса.

По информации ведомства, на момент прибытия сотрудников МЧС на место происшествия одновременно горели жилой дом, сарай и баня. Огненное пламя распространилось по всей территории участка. Ведомство опубликовало фото: здания частично разрушены, виднеются клубы дыма, на участке валяются деревянные остатки забора.

По данным ведомства, стены дома обгорели внутри и снаружи на всей площади. Кроме того, полностью уничтожены надворные постройки. Общая площадь пожара составила 182 кв. м. На место происшествия прибыли 17 специалистов. Им понадобилось четыре единицы специализированной техники.

«Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации печи», — указано в сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать правила топки печей: не использовать неисправные конструкции, не оставлять их без присмотра и отказаться от легковоспламеняющихся жидкостей для розжига. Простые правила могут сохранить жизни жильцов.

Ранее сообщалось, что пожар в детсаду привел к эвакуации почти 140 воспитанников.