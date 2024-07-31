Спасатели МЧС вынесли из квартиры 200-килограммового уфимца по просьбе медиков

Телеграм-канал МЧС России сообщает, что спасатели помогли бригаде «скорой помощи» и вынесли по их просьбе из квартиры 200-килограммового мужчину.

Помощь пациенту понадобилась в Уфе. Медики приехали на вызов к мужчине. Во время осмотра стало ясно, что его необходимо доставить в больницу. Ситуацию усложнил вес пациента — 200 килограммов. Медики обратились за помощью к спасателям МЧС России.

Тяжело больной проживает на втором этаже. На носилках его выносили шесть человек. Сотрудники МЧС и медики транспортировали пациента бережно, чтобы не ухудшить его самочувствие и не причинить боль. Мужчину переложили в машину скорой помощи.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество» заявил о своем лишнем весе. Лишними он считает около шести килограммов веса.

Ранее также сообщалось, что бариатрический хирург Хациев включил ожирение в список неочевидных причин бесплодия у мужчин.