Хирург Хациев включил ожирение в список неочевидных причин бесплодия у мужчин

Бариатрический хирург Бекхан Хациев рассказал «Газета.ру» о частных, но неочевидных причинах бесплодия у мужчин. Он объяснил, как с проблемой связан избыточный вес.

Ожирение — это не просто лишний вес, это настоящее рецидивирующее заболевание, провокатор других недугов. Избыточные килограммы способны привести к диабету II типа, инфаркту, инсульту, а также проблемам с репродуктивной системой. В первую очередь последнее касается мужчин.

«При наличии избыточного веса у мужчин происходит снижение гормона тестостерона, а также повышение уровня эстрогенов. Это приводит к снижению либидо, качества спермы и может стать причиной эректильной дисфункции», — сказал специалист.

К эректильной дисфункции может приводить инсулинорезистентность, вредные привычки и психологическое состояние. Все это может появиться после ожирения, именно по этой причине нужно следить за рационом и чаще обследоваться в больнице. Корректировать свой образ жизни и рацион лучше с врачом.

Ранее сообщалось, что новые методы лечения межпозвонковых грыж внедряют в Люберецкой областной больнице.