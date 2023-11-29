Спасатели рассказали, как нашли в лесу Карелии изрезанную подругой школьницу

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» поделился подробностями, как в лесу Карелии нашли 13-летнюю школьницу. Ее подруга нанесла девочке ножевые ранения. Истекая кровью, она смогла сбежать от нее, но заблудилась в лесу, сообщает karelinform.ru .

Инцидент произошел 1 октября. В момент ссоры девочка нанесла подруге удары ножом. Израненная и истекавшая кровью школьница смогла сбежать, но после потерялась в лесу. Из-за потери крови она была совсем обессиленная. Школьница обратилась в скорую помощь, но не могла сориентироваться в местности. Медики также не могли установить координаты ее нахождения.

Врачи обратились за помощью к спасателям и сотрудникам правоохранительных органов. Волонтеры «ЛизаАлерт» смогли дозвониться школьнице, но не с первого раза.

«Говорит она с трудом, голос дрожит, речь заторможенная. Она в лесу уже несколько часов, потеряла много крови, не может идти. Ей тяжело отвечать на самые простые вопросы», — рассказывают спасатели.

Первой девочку обнаружил сотрудник МВД. Он отметил, что на ее теле много ран. От потери крови началось переохлаждение организма. Спасатели прибыли на место раньше медиков и оказывали потерпевшей первую медицинскую помощь.

Школьнице удалось выжить. Медики целые сутки боролись за то, чтобы стабилизировать состояние. Если бы девочку нашли немного позже, то было бы слишком поздно.

Ранее волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали, как проходят поиски человека. Поделились, с чего начинают и как используют все способы: опрашивают продавцов и прохожих, мониторят странички в социальных сетях.