Спасение на льдине и правила безопасности: россиянку эвакуировали с опасной льдины в черте города

В телеграм-канале МЧС России на территории Кемеровской области — Кузбасса проинформировали об инциденте, который произошел в Междуреченске: на островке в черте населенного пункта очевидцы заметили женщину, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве корреспонденту Сибдепо отметили, что на данный момент причины, которые побудили женщину оказаться на островке в черте населенного пункта, не установлены. Об инциденте проинформировали очевидцы. В МЧС представили фото: человек в черной одежде лежал на льдине.

По информации ведомства, спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они оказали помощь женщине. Гражданку перенаправили на берег при помощи моторной лодки.

«Сотрудники МЧС России выдвинулись на спасение женщины, оказавшейся на островке в черте города. Об этом сообщали очевидцы», — отметили в ведомстве.

В ведомстве напомнили о важных правилах поведения зимой. На лед и водоемы запрещено выходить. Проверять толщину льда ногой — опасная привычка, которая может привести к несчастному случаю. Некоторые граждане проверяют толщину льда палкой — если лед треснул или появилась вода, значит, лед тонкий и опасный. Безопасной считается толщина льда от 15 см. Несовершеннолетним запрещено выходить на лед без сопровождения взрослых.

