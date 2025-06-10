Спасенного из подвала жителя Самарской области медвежонка передали в зоопарк

По информации издания, медвежонок будет находиться в Ульяновском зоопарке. Эксперты предупредили, что дикие животные не могут проживать в домах людей.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области рассказали, что обнаружили хищника в одном из домовладений в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Специалисты обратили внимание, что к входной двери подбегало животное. За дверью слышались странные звуки. Сотрудники были уверены, что увидят собаку. Однако хозяин, открывший по требованию дверь, выпустил медвежонка.

По данным ведомства, мужчина рассказал, что возвращался из Башкортостана и заметил на трассе маленького медведя. Он решил забрать животное домой. Правоохранители проинформировали о находке сотрудников прокуратуры, которые забрали хищника. Было решено, что животное необходимо перевести в зоопарк. После освобождения из подвала медвежонок пытался залезть на руки правоохранителям. Момент был зафиксирован следственной съемкой. В помещении, где находился зверь, был беспорядок.

Ранее сообщалось, что под Ростовом рыбаки встретили в поле сбежавшего из зоопарка кенгуру.