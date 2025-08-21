Спасенного в Подмосковье котенка назвали в честь знаменитого российского бойца

Семья Хохловых из Серебряных Прудов рассказала о спасении умирающего котенка, которого дети нашли на улице, сообщил REGIONS. Малыш отчаянно боролся за свою жизнь. Его назвали в честь знаменитого российского бойца Федора Емельяненко.

По информации издания, Федору повезло — он попал в руки добрых людей. История спасения началась со дня, когда котенка нашли на улице дети. Мокрый после дождя и обессиленный, он трусился. Дети позвонили маме по видеосвязи и показали малыша. Кристина тут же пришла. С собой она захватила полотенце, чтоб высушить животное.

По данным издания, прогноз ветеринара был неутешительным. У котенка было много проблем, что не остановило семью из Подмосковья. Первая ночь была самой сложной. Малышу было очень плохо. Не спала вся семья. Ему меняли грелку. Казалось, что до утра не доживет. Но утром животное обессиленно замяукало. Стало ясно, что он борется за жизнь.

По информации издания, угроза миновала. Котенок набирает вес и выздоравливает. В дом к семье из Серебряных Прудов он попал, когда весил всего 370 граммов. Теперь вес активного и игривого Федора приближается к килограмму.

«История Федора — пример того, как милосердие и готовность помочь могут спасти жизнь. Если вы хотите завести питомца, не проходите мимо тех, кто в этом нуждается, или обратитесь в местные приюты и ветклиники — там всегда есть те, кто ждет своего шанса», — отметил REGIONS.

