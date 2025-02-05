В Красноярском крае при пожаре в здании автохимчистки сгорело 14 легковушек

В Красноярском крае в поселке Березовка произошло возгорание в здании автосервиса по химической очистке, сообщили в телеграм-канале МЧС России. В результате пожара сгорело 14 автомобилей.

Специалисты МЧС смогли эвакуировать два легковых автомобиля. Площадь распространения огня составила 725 кв. м. Ликвидацией пожара занимались 30 пожарных и девять единиц специализированной техники, им удалось справиться с огнем. Подробности о том, что стало причиной данного возгорания, на данный момент не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошло возгорание на резервуаре с остатками нефтепродуктов. Причиной стал упавший на емкость дрон.