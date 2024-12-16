Экс-супруг Седоковой Янис Тимма поздравил певицу с 42-летием

На днях Анна Седокова и Янис Тимма официально объявили о расторжении своего брака, однако между ними по-прежнему сохраняются теплые отношения.

Так, в день рождения Анны Седоковой Янис не забыл поздравить ее с 42-летием. Это говорит об их теплых дружеских отношениях, которые сохраняются даже после разрыва романтических.

В социальных сетях спортсмен поделился трогательным архивным видео, на котором запечатлен утренник младшего сына Анны Гектора. Момент в ролике вызвал у певицы сильные эмоции, и она не смогла сдержать слез. Янис, заметив ее реакцию, тепло улыбнулся.

На самом видео мужчина написал «Happy BD (пер. «С днем Рождения»)», добавив сердечко.

Стоит отметить, что у пары нет общих детей. Поэтому процедура расторжения брака не заняла много времени. На развод подала именно Анна.

Ранее экс-солистка «ВИА Гры» Седокова официально развелась со своим третьим мужем — баскетболистом Янисом Тиммой.