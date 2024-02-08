Украинская журналистка Светлана Моренец для материала британского журнала Spectator оценила ситуацию относительно мобилизационных действий. Военные ВСУ испытывают острый дефицит личного состава, а гражданское население ищет любые способы, чтобы избежать попадания в зону СВО. Ситуация в обществе напряженная.

«Разрыв на Украине между теми, кто воюет, и теми, кто нет, шире, чем когда-либо», — высказывает мнение журналистка Светлана Моренец.

Корреспондент отметила, что многие жители Украины ищут способы, чтобы избежать мобилизации. Они считают, что стоит им оказаться в зоне СВО, то либо родным сообщат об их гибели, либо они окажутся в военном госпитале после ранения. Избежать этого можно, если уехать. Согласно данным украинского корреспондента Моренец, 25 тысяч мужчин призывного возраста смогли выехать за границу.

Часто военнообязанные стараются незаконно пересечь границу вплавь. 18 тысяч мужчин были пойманы, отмечает журналист. Тенденция негативно отражается на ситуации в зоне СВО. Украинские военные не понимают, почему они должны выполнять боевые задачи, а другие могут этого избегать.

«Это порочный круг: чем сложнее становится на линии фронта, тем больше мирных жителей хотят этого избежать, и тем острее нехватка личного состава», — написала украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского журнала Spectator.

Ранее политолог Дмитрий Раевский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда состоится следующий обмен пленными между Украиной и Россией.