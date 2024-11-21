Спектакль «Королевский ход» включат в программу новогоднего тура по Кемерову

В администрации города проинформировали, что в преддверии Нового года в городе готовят постановку спектакля «Королевский ход». Премьера состоится во Дворце молодежи. Планируется, что спектакль включат в программу «Новогодний тур по городу Кемерово».

Зал, где состоится премьера, украсят. В качестве тематики выбраны шахматы. Специалисты уже приступили к работе. Предполагается, что зал превратится в королевство шахмат. Организаторы мероприятия также занимаются созданием костюмов и изготовлением аксессуаров. Кроме того, уже состоялись первые репетиции. В администрации выразили уверенность, что мероприятие окажется интересным и увлекательным.

Ранее сообщалось, что дети и подростки смогут отметить Новый год в библиотеках Подмосковья.