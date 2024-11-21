Дети и подростки смогут отметить Новый год в библиотеках Подмосковья

Подмосковные библиотеки подготовили более трех тысяч мероприятий для детей и подростков к Новому году. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для ребят подготовят праздничные елки, музыкальные представления, спектакли, квесты и не только. Так, например, в Губернской библиотеке подготовили музыкальную детективную сказку «Новогодние приключения Ивана Царевича и Серого Волка», в Центральной детской библиотеке им. Б. Васильева в Солнечногорске — театрализованное интерактивное представление «Случайности не случайны, или как спасти Деда Мороза» и так далее. Узнать о других событиях можно в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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