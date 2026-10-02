«Алкоголь становится твоим богом»: актер Морозов рассказал, как победить зависимость

Полный отказ от спиртного — единственный действенный способ побороть алкогольную зависимость. Об этом « Абзацу » заявил актер Александр Морозов, известный по юмористической программе «Кривое зеркало». По его словам, любые попытки контролировать дозу после временного воздержания возвращают человека в исходную точку деградации.

Морозов подчеркнул, что алкоголизм — тупиковая ветвь развития. Он признался, что много раз проходил через периоды воздержания, но после первой же рюмки все возвращалось на прежний уровень. Артист назвал это аксиомой: либо полный отказ, либо цирроз печени и смерть.

Главным сигналом критической стадии Морозов считает утреннее желание похмелиться, которое разрушает волю и когнитивные функции. Он рассказал, что в тот период не мог полноценно функционировать с утра. По его словам, здоровье страдает безусловно, но тяжелее морально-психологическое состояние: мозг постоянно занят поиском выпивки, образуется замкнутый круг. Алкоголь становится богом, добавил Морозов.