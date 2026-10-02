«Алкоголь становится твоим богом»: актер Морозов рассказал, как победить зависимость
Актер Морозов: победить алкоголизм поможет только полный отказ
Полный отказ от спиртного — единственный действенный способ побороть алкогольную зависимость. Об этом «Абзацу» заявил актер Александр Морозов, известный по юмористической программе «Кривое зеркало». По его словам, любые попытки контролировать дозу после временного воздержания возвращают человека в исходную точку деградации.
Морозов подчеркнул, что алкоголизм — тупиковая ветвь развития. Он признался, что много раз проходил через периоды воздержания, но после первой же рюмки все возвращалось на прежний уровень. Артист назвал это аксиомой: либо полный отказ, либо цирроз печени и смерть.
Главным сигналом критической стадии Морозов считает утреннее желание похмелиться, которое разрушает волю и когнитивные функции. Он рассказал, что в тот период не мог полноценно функционировать с утра. По его словам, здоровье страдает безусловно, но тяжелее морально-психологическое состояние: мозг постоянно занят поиском выпивки, образуется замкнутый круг. Алкоголь становится богом, добавил Морозов.