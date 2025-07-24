«Специалисту министерства стало плохо»: от реки Ерик исходит неприятный запах

Жители Батайска рассказали о неприятном запахе, который исходит от воды в реке Ерик. Люди уверены, что в реку регулярно сливают нечистоты, сообщила rostovgazeta.ru.

По словам горожан, иногда вода в реке становится мутной. В ней появлется белая пена. Жительница Батайска рассказала, что о проблеме проинформировали СМИ. После прибыла экспертная комиссия. Ее представители три недели назад взяли пробы воды. На данный момент о результатах исследований жителям ничего неизвестно. По словам собеседницы, сотруднику министерства от вони стало плохо.

«К тому же, весь берег Ерика в камышах. Камыш очень высокий. Он уже горел и в любой момент на жаре может загореться снова», — опасаются местные жители.

Горожане прислали в редакцию RostovGazeta фото реки. Она проходит возле жилых домов. Жители обеспокоены, что пламя с камышей может перекинуться на здания. В некоторых местах камыш разросся и добрался до заборов горожан.

Эколог Алексей Лебедев высказал мнение, что в загрязнении реки частично виноваты местные жители. Эксперт поделился опытом своих детей от посещения базы отдыха. Купаясь в воде, они заметили фекалии. Эколог уверен, что нечистоты в воду сливают сами жители. Недалеко от реки расположено предприятие. Эксперт не исключает, что сотрудники также сливают отходы.

«Несколько лет назад мы фиксировали, как пойму обсыпали строительным мусором, чтобы далеко не вывозить. А это грубейшее нарушение! Поэтому неудивительно, что там стоят дикие запахи. Все накапливается, население растет, а никакие меры не предпринимаются», — отметил эколог.

По мнению эксперта, проблему можно решить. Лебедев предлагает установить камеры и следить, кто сливает нечистоты. Нарушителей необходимо привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что исследователи нашли подземные воды реки Шульган в Башкирии.