Исследователи нашли подземные воды реки Шульган в Башкирии

Река Подземный Шульган, карстовый участок реки Шульган, является уникальным водным объектом. Она берет свое начало у горы с тем же названием и частично скрывается под землей. Как сообщил портал «Пруфы», устье реки расположено в 1041 км по правому берегу реки Белой, а ее протяженность достигает 13 км.