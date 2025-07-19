Исследователи нашли подземные воды реки Шульган в Башкирии
Ученые раскрыли тайны подземной части реки Шульган в Башкирии
Река Подземный Шульган, карстовый участок реки Шульган, является уникальным водным объектом. Она берет свое начало у горы с тем же названием и частично скрывается под землей. Как сообщил портал «Пруфы», устье реки расположено в 1041 км по правому берегу реки Белой, а ее протяженность достигает 13 км.
Подземная часть реки играет важную роль в формировании пещеры Шульган-таш, значительная область которой затоплена ее водами. В частности, вода из реки наполняет сифонные каналы, исследованные специалистами по подводному спелеотуризму на глубину до 84 м. Полузатопленные Зал Бездны и Дальний зал также являются частью карстовой гидрологической системы реки Шульган.
Ранее сообщалось, что археологи нашли подводные лодки у берегов Севастополя.