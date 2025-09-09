Специалисты надеются потушить пожар на полигоне «Преображенка» до конца дня

На полигоне ТБО «Преображенка» вследствие выброса свалочного газа на нерабочей карте территории произошло возгорание, сообщил sovainfo.ru со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

По информации издания, площадь возгорания достигла 500 кв. м. На место происшествия прибыли 12 специалистов, которые устраняют возгорание при помощи засыпки грунтом. В ведомстве уточнили, что метод считается одним из наиболее эффективных для данного вида возгорания. В распоряжение специалистов предоставлена специализированная техника: экскаватор, три самосвала и четыре бульдозера. Ситуация находится под контролем.

«По информации регоператора, полигон обеспечен необходимым запасом грунта», — сообщил sovainfo.ru.

По информации ведомства, работы усложнены крутым склоном. Специалисты предполагают, что в течение дня ситуация будет стабилизирована. На место происшествия прибыли представители природоохранной прокуратуры и министр природных ресурсов региона. Они проконтролировали ход работ. Кроме того, проводится мониторинг состояния окружающей среды. Замеры берут не только на месте возгорания, но и вблизи жилой зоны.

«Роспотребнадзор и Росприроднадзор уведомлены. Регоператор также на связи с МЧС и администрацией Волжского района», — рассказали в Минприроды региона.

