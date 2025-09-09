Жильцы горевшего дома рассказали о взрыве перед пожаром в квартирах на юго-западе Москвы
РЕН ТВ: перед пожаром в квартирах на юго-западе Москвы прогремел сильный взрыв
На юго-западе Москвы в доме, где в ночь на 9 сентября загорелись две квартиры, жильцы рассказали, что перед пожаром слышали звук взрыва. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ с места событий.
В два часа ночи жители района услышали громкий хлопок, доносившийся из квартиры на четвертом этаже. Затем обрушилась часть стены.
«Можно заметить, как часть стены обрушилась, и через это отверстие видно, как в этот момент там работают спасатели», – приводится в публикации.
Сейчас пожарные проводят работы по проливке конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание.
Ранее сообщалось, что при ночном пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы пострадали не менее трех человек.