Специалисты рассказали о преимуществах и недостатках разных видов кредитов на авто

Для приобретения машины можно воспользоваться несколькими видами кредитов: автокредитом и потребительским. Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках каждого вида предложения, сообщает RT .

Важно понимать, что деньги, взятые в рамках оформления автокредита, можно потратить исключительно на приобретение машины. Главные преимущества - высокий шанс одобрения, низкие процентные ставки, перевод средств непосредственно продавцу и возможность воспользоваться государственной программой поддержки.

«По данным Минпромторга, льготное автокредитование продолжает действовать для работников сферы образования, медицинских работников, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью», — добавили аналитики. опрошенные RT

Важно внимательно читать договор при оформлении автокредита. Например, может быть условие, что новый владелец авто не имеет право продавать машину без разрешения банка. Если человек не справляется с выплатами, то автомобиль забирает финансовое учреждение с целью дальнейшей продажи на торгах.

«В случае с автокредитом банк может забрать автомобиль и самостоятельно продать его, чтобы покрыть долг. Если оформлен потребительский кредит, то можно самостоятельно продать машину по рыночной цене и покрыть долговые обязательства. Рекомендую выбирать потребительский кредит, если планируете продавать автомобиль раньше, чем выплатите автокредит, чтобы в дальнейшем снять обременение на продажу с автомобиля», - объяснила руководитель центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина

Также необходимо предварительно внести банку сумму, которая составит минимум 10% от стоимости авто. Иногда требуется в обязательном порядке застраховать транспортное средство. Банк автоматически сужает перечень марок, которые может выбрать заемщик. Внимание обращают на платежеспособность и кредитную историю.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья предоставили возможность пройти онлайн-марафон о кредитовании, чтобы разбираться в различных финансовых предложениях.