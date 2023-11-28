Онлайн-марафон о кредитовании стартовал для жителей Подмосковья

В Подмосковье стартовал онлайн-марафон «Кредитная математика: разбираемся, как устроены кредиты». В рамках которого можно узнать самые важные вопросы по кредитованию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минобразования.

Участников марафона ждут видеолекции, полезные тематические материалы, справочные карточки и чек-листы, которые можно будет сохранить в своем компьютере или распечатать.

А тех, кто прослушает все лекции и правильно ответит на вопросы финального теста, ждет розыгрыш тридцати ценных призов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.