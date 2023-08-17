Спецслужбы Крыма задержали жителя, который призывал к физическому насилию над военными СВО

Житель Керчи имел неприязнь ко всем военным, которые участвуют в спецоперации. Он неоднократно публиковал в одном из интернет-мессенджеров призывы к тому, чтобы применять насильственные действия по отношению к военным СВО. Мужчину 1973 года рождения задержали. Спецслужбы Крыма изъяли его технику. Правоохранительные органы проверят информацию.

В настоящее время житель Керчи подписал документ, в котором обязуется не покидать территорию города на время следственных действий. Если вину мужчины докажут, то ему предъявят обвинение в призывах к экстремизму. Максимальное наказание за такое нарушение составляет пять лет лишения свободы.

Ране стало известно, что пенсионерку из Башкирии принудили к исправительным работам и выплате денежной компенсации. Женщина выкладывала в сеть видео, в котором критиковала действия Минобороны, утверждая, что все видео из зоны СВО – инсценировочный спектакль с актерами. Срок наказания – год.