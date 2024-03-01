Спецслужбы Украины установили камеру в ДНР, чтобы следить за движением поездов

В Амвросиевском районе ДНР была обнаружена камера видеонаблюдения, которую могли установить неизвестные по указанию спецслужб Украины, сообщает Telegram-канал республиканского МВД.

Визуальный осмотр позволяет сделать предположение, что видеокамера не «любительская», а специализированная с широким видом обзора. Это подтверждают и сотрудники правоохранительных органов. Конструкция открывается. Внутри щитка установлены различные механизмы. Камера темно-зеленого цвета, скорее даже болотного, сливалась с местностью и не привлекала внимание. Была прикреплена скотчем на сосне, где люди ходят редко. Судя по направлению, съемка велась железнодорожного пути с целью определения, какие составы едут в сторону из республики и обратно.

Находку случайно обнаружил местный житель, который шел по путям. Он обратился в полицию. Теперь сотрудники разыскивают лиц, которые могли установить камеру. После задержания будет установлена степень их вины.

Отметим, что Амвросиевский район ДНР — это глубокий тыл, расположенный вблизи с границей Ростовской области.

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