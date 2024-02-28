В бельгийском СМИ заявили о подготовке диверсантов в Польше для свержения Лукашенко

В польских СМИ появилась информация об обучении членов террористической организации BYPOL, которая, по данным бельгийского телеканала VRT, связана с белорусской оппозицией.

Согласно информации, предоставленной лидером организации Александром Азаровым в интервью телеканалу, бывшие полицейские и военные из Белоруссии сейчас проходят обучение на полигонах в Польше с целью осуществления военного переворота в стране.

Александр Азаров сообщил, что члены BYPOL активно разрабатывают планы по свержению президента Александра Лукашенко в Белоруссии, где ранее его приговорили к 25 годам лишения свободы. Интересно отметить, что сам Азаров, избегая суда, покинул Белоруссию, сбежав на Украину, и на данный момент находится в Польше, продолжая свою деятельность в качестве лидера этой организации.

Пока официальной реакции на эту информацию не поступало, однако ранее президент Лукашенко говорил о том, что в Польше и Литве давно ведут подготовку по диверсионной деятельности в Белоруссии.

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