Спикеры парламентов стран G7 после завершения переговоров по актуальным вопросам приняли совместное заявление относительно недопустимых действий РФ в связи с решением выйти из зерновой сделки и не только. Агентство « Kyodo » опубликовало выдержки из документа.

На встрече присутствовал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. В совместном заявлении сообщается, что бедные страны мира могут остаться без продовольствия по вине России, которая приняла решение не продлевать зерновую сделку.

Спикеры парламентов стран G7 также обвинили Россию в том, что она намерена использовать ядерное оружие, хотя и отрицает это на официальном уровне.

Также Россию обвинили в том, что она распространяет фейки и материалы, которые дезинформируют общество. Кроме того, Россию обвинили в том, что она стала виновником конфликта на Украине, который не завершается.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Нью-Дели рассказал, есть ли вина НАТО в начале конфликта в зоне СВО, а также спрогнозировал, когда начнутся мирные переговоры между Киевом и Москвой.