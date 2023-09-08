«Не делать из ООН козла отпущения»: Генсек Гутерреш рассказал, кто виноват в начале СВО

Генсек ООН Антониу Гутерреш принял участие в пресс-конференции в Нью-Дели, в ходе которой ответил на вопросы об СВО, пишет агентство « РИА Новости ».

Генсек Гутерреш заявил, что ООН не являются виновниками того, что на территории Украины начался вооруженный конфликт, но признал, что ООН не могут отвечать за действия всех стран представителей. Непосредственно организация не делала ничего, чтобы могло бы стать причиной для развязывания конфликта.

«Давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов», - заявил генсек ООН Антониу Гутерреш

Генсек Гутерреш также отметил, что на данный момент не видит, что есть возможность мирного урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время. В ООН готовы искать способы выхода, но пока есть точное понимание, что конфликт будет продолжаться.

Известная шаманка Елена Батыр эксклюзивно для нашего издания рассказала, как изменится ход СВО уже в октябре нынешнего года.