Спящий водитель ехал по улицам Кузбасса: мужчина пытался выдать себя за пассажира

Телеграм-канал УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу проинформировал, что в Кемерово водителя лишили водительских прав: мужчина уснул за рулем во время движения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Проходить освидетельствование на состояние опьянения россиянин отказался.

По информации ведомства, на странное поведение водителя автомобиля «Киа Церато» обратили внимание инспекторы ДПС города Кемерово: мужчина остановился перед светофором и пропустил несколько разрешающих движение фаз. Автомобиль полицейских сравнялся с подозрительным авто.

«Полицейские заметили, что автоматическая коробка передач находится в режиме "Драйв", который обеспечивает движение автомобиля, а нога спящего водителя едва держит педаль тормоза. Автомобиль был закрыт», — отмечено в сообщении.

По информации ведомства, инспекторы ДПС пытались разбудить мужчину. Проснувшись, он неосознанно начал движение. Затем остановился, оценил ситуацию и начал имитировать, будто продолжает спать. Сотрудники предупредили, что имеют право разбить окно. Тогда водитель вышел из транспортного средства. Сначала он пытался ввести всех в заблуждение — уверял, что он ехал за пассажирским сидением. Во время общения он проявлял агрессию.

«Инспекторы применили физическую силу и спецсредства – наручники», — указано в сообщении.

В ходе проверки инспекторы установили, что автомобилист ранее был лишен водительского удостоверения. Суд назначил горожанину 15 суток административного ареста. Машину отправили на специализированную стоянку. Суд учел, что мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование (10 суток). Инспекторы уверены, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме суд учел, что водитель проигнорировал требования сотрудника полиции (5 суток).

Ранее сообщалось, что автобус с россиянами попал в ДТП на популярном курорте.