Автобус с россиянами попал в ДТП на популярном курорте

В Египте произошло ДТП, в котором находились граждане России, пишет издание Al-Masry al-Youm. По предварительной информации, авария произошла на автомобильной трассе Рас-Гариб — Хургада в провинции Красное Море.

По информации издания, в результате инцидента погибли два человека — российская туристка и водитель автобуса.

Как уточнил источник SHOT, туристическая группа направлялась из курортной Хургады на экскурсионную программу в Каир и Гизу для осмотра знаменитых Пирамид.

Всего в автобусе находилось 27 граждан РФ, двое граждан Литвы, семь финских туристов и три египтянина.

Всего в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем пострадали 34 иностранных гражданина. Всем людям оказывают медицинскую помощь в больнице города Рас-Гариб. По последним данным, часть туристов уже переводят из медицинского учреждения обратно в свои отели.

