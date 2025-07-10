Спят на чемоданах и выпивают: очевидцы сообщили о ситуации в аэропорту Владивостока

Рейс Владивосток — Москва задержали на несколько часов, сообщил vostokmedia.com. Пассажиры рассказали об обстановке в аэропорту: люди засыпали на чемоданах, некоторые распивали спиртные напитки, сотрудники не предоставляли оперативную информацию.

Пассажиры обратились в редакцию «Восток-Медиа» с жалобами на отсутствие информации о причинах задержки вылета самолета и неудобства. Многие рассказали, что Москва — не конечная точка их маршрута. Люди переживали, что могут не попасть на другие рейсы. Однако сотрудники, по словам очевидцев, не информировали о времени или причинах ожидания. О задержке рейса сообщали примерно каждые полчаса.

По информации издания, пассажиры должны были вылететь в Москву в 8:40. В 10:55 в аэропорту объявили начало посадки. Самолет отправился в Москву в 11:33. Люди предполагали, что причина задержки — ураганный ветер в Москве и Подмосковье. Очевидцы сообщили, что сначала люди вели себя спокойно. Однако со временем некоторые начали распивать спиртные напитки. Другие ложились спать на чемоданы.

«В аэропорту Владивостока, корреспонденту „Восток-Медиа“ прокомментировали ситуацию, объяснив задержку поздним прибытием воздушного судна, выполняющего рейс SU-1701».

В аэропорту корреспонденту пояснили, что время вылета объявляется по громкой связи. Оно устанавливается на основании данных, которые передает авиакомпания. В расписание могут вносить изменения.

Ранее приморчанка после восьмичасового ожидания самолета посоветовала россиянам обязательно оформлять страховки на багаж и перелеты.