Сплав по реке как способ объединения коллектива: итоги полугодия работы в «ПМУ» «Уралхима»

По информации издания, активные сотрудники оказывают различную социальную помощь: высаживают деревья в Черняевском лесу, благоустраивают геронтологический центр и инициируют серию товарищеских матчей в подшефных учебных заведениях. Россияне принимают участие в выездных заседаниях: профсоюзном форуме в Губахе и сплаве по реке Сылве. Молодые сотрудники в возрасте от 18 до 35 лет также продемонстрировали высокий уровень знаний в интеллектуальных играх.

Лидер совета молодежи филиала Галина Крапивина рассказала, что каждый реализованный проект ориентирован на социальную помощь россиянам. В приоритете также добиться сплоченности коллектива с целью создания на рабочем месте дружественной атмосферы. План работы на второе полугодие уже согласован: посещение питомника для животных, экоуроки и многие другие социально значимые инициативы. Совет открыт к новым знакомствам.

Ранее сообщалось, что нижегородцев переводят на четырехдневный график работы из-за высокой ставки ЦБ и недоступности кредитов для потребителей.