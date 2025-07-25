Высокие ставки ЦБ и недоступность кредитов: нижегородцев переводят на четырехдневку

Рабочая неделя сотрудников Горьковского автозавода будет длиться четыре дня. Причина решения — высокие ставки ЦБ и недоступность кредитов для потребителей, что привело к падению спроса на коммерческий транспорт, сообщил newsnn.ru.

По информации издания, новый график работы для сотрудников станет актуальным с 1 августа. Падение спроса на коммерческий транспорт в пресс-службе компании назвали критическим. В частности, рынок среднетоннажных грузовиков сократился на 40%, легких коммерческих автомобилей — на 30%, а сегмент автобусов — на 60% объема.

По данным издания, нововведение могут отменить после августа. Руководство перевело сотрудников на другой график работы, чтобы не проводить сокращения. Сотрудники по-прежнему вправе рассчитывать на все социальные гарантии.

По информации издания, каждый год сотрудники уходят в корпоративный отпуск. Во время их отсутствия на предприятии модернизируют оборудование. Нынешний год не стал исключением. Отпуск закончится 3 августа. Руководство принимает необходимые меры, чтобы в период кризиса не допустить сокращений и остановки производства.

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