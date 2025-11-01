Спорная инициатива: почему депутат и кинолог предлагают разрешить регионам усыплять бездомных животных

Депутат ГД от Волгоградской области Андрей Гимбатов и его команда внесли на рассмотрение законопроект, разрешающий регионам самостоятельно решать вопрос об усыплении бездомных животных. Кинолог Ольга Журавлева оценила предложение, сообщили novostivolgograda.

Депутат пояснил суть законопроект. Он считает, что вопрос об усыплении животных должен контролироваться. Важно заранее установить правила, которые разрешали бы прибегать к эвтаназии. По мнению Гимбатова, если собака хотя бы раз напала на человека, она может быть усыплена. Опасность для людей — один из факторов, который может разрешать проведение процедуры. Депутат назвал второй признак — состояние здоровья животного, при котором оно сильно мучается.

Кинолог Ольга Журавлева солидарна с мнением депутата. Эксперт считает, что в законе должно быть четко указано, в каком случае бездомную собаку можно убивать, а в каком — это категорически запрещено. Тотальной эвтаназия быть не должна, уверена кинолог. В первую очередь она должна затрагивать тех собак, которых вылечить точно не получится. Для принятия решения предстоит создать комиссию, в которую войдут ветврач, зоопсихолог, невролог и кинолог.

«Это не означает, что если собака кинулась или укусила кого-то, то ее надо сразу усыпить. Животному необходимо проходить реабилитацию в приюте», — отметила Ольга Журавлева.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ищут хозяина, который привязал собаку к дереву и ушел.