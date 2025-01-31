Sport Baza: вратарь ЦСКА Помазун станет игроком «Спартака»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун переходит в «Спартак» по трансферу на €1,2 млн, сообщил телеграм-канал Sport Baza.

По данным канала, по условиях контракта деньги необходимо перевести одним платежом. В случае, если футболист станет чемпионом России в составе своей новой команды, ЦСКА получит дополнительные бонусы. Премирование состоится также при условии, если Илья Помазун сыграет согласованное командами количество матчей.

По информации канала, в настоящее время футболист проходит медосмотр, по итогам которого решится трудоустройство 28-летнего игрока.

Sport Baza обратила внимание, что в одном из интервью Помазун допустил свой переход в «Спартак». После данного заявления игрок был отстранен от совместных тренировок с другими футболистами. Предполагается, что таким образом он был наказан.

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