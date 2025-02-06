Пациентка на Урале спустя 40 лет поблагодарила врача, который спас ей жизнь

В медицинском учреждении, расположенном в городе Кургане и принадлежащем Красному Кресту, уже много лет назад трудился доктор Александр Полудницын. Именно он спас жизнь годовалой девочке. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте департамента здравоохранения Курганской области. Спустя почти четыре десятилетия пациентка нашла своего спасителя и выразила ему благодарность и признательность.

В 1987 году, когда Олесе был всего один год и три месяца, произошел несчастный случай: на нее упал чайник с кипятком. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу имени Красного Креста, где она сначала провела месяц в реанимации, а затем в травматологии.

И на всех этапах лечения Олесю сопровождал ее лечащий врач — Александр Полудницын. Когда он уже собирался в отпуск, девочке травмировали руку, и он провел еще одну операцию, чтобы помочь ей. Он отложил свой отдых, чтобы помочь ребенку.

«В группу Искитимской центральной районной больницы Новосибирской области пришло сообщение от девушки по имени Олеся. Она искала врача Александра Полудницына, который ранее работал в Ожоговом центре Кургана и спас ей жизнь, когда она была еще ребенком», — сообщили в депздраве Курганской области в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что Олеся с благодарностью вспоминает доктора, который вернул ее к жизни. В настоящее время Полудницын руководит травматологическим отделением в Искитимской центральной районной больнице.

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