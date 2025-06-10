Спортивный турнир среди профильных классов Фонда Мельниченко прошел в Кузбассе

По информации издания, участие приняли школьники из четырех населенных пунктов Кузбасса. Ребятам предстояло показать свои спортивные достижения во время эстафеты, игры в мини-футбол и плавания. Школьники продемонстрировали умение коммуницировать в команде, высокую спортивную подготовку и, что намного важнее для организаторов мероприятия, любовь к спорту.

По данным издания, школьники уже не раз встречались с представителями СУЭК-Кузбасс. Так, ребят приглашают на угольные предприятия, чтобы рассказать об особенностях шахтерской деятельности. Школьники на регулярной основе посещают различные мероприятия и принимают участие в конкурсах.

«Спортивный турнир стал не просто соревнованием, а площадкой для общения, мотивации и профориентации», — подчеркнула директор ленинск-кузнецкой школы № 20 Жанна Канищева.

По информации издания, спортивные таланты продемонстрировали учащиеся восьмых классов. Команда школы № 37 из Грамотеино заняли первое место. Кроме того, в тройку лидеров вошли ребята из Киселевска и Ленинск-Кузнецкого. Руководитель Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» Яна Калиш высказала мнение, что участие в спортивных мероприятиях способствует физическому укреплению ребят, что поможет им в будущем при выборе некоторых специальностей.

Ранее сообщалось, что более 150 человек приняли участие в акции «Спорт в каждый двор» в Подольске.