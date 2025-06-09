Более 150 человек приняли участие в акции «Спорт в каждый двор» в Подольске

В Подольске в акции «Спорт в каждый двор», которая прошла в выходные, приняли участие более 150 человек. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о работе школьных стадионов после окончания уроков.

Акция в Подольске прошла 7 и 8 июня. В субботу ее провели на улицах Большая Серпуховская и Свердлова, а также в сквере 50 лет ВЛКСМ. В воскресенье в акции приняли участие жители домов, расположенных на улицах Генерала Смирнова, Генерала Стрельбицкого, Академика Доллежаля и Генерала Варенникова.

Тренировки провели инструкторы по воздушно-силовой атлетике из спортивной школы «Лидер». Участники подтягивались, приседали, отжимались.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе специализированных центров адаптивного спорта. Эти учреждения расположены в Сергиевом Посаде и Ясенках.