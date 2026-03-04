Сравнил сервис с петербургским и дошел до Росгвардии: история одного визита в боулинг-клуб Новокузнецка

Житель Санкт-Петербурга устроил конфликт в боулинг-клубе Новокузнецка из-за качества обслуживания. Мужчина доказывал, что в культурной столице сервис находится на более высоком уровне. Ссора разгорелась до такой степени, что сотрудники развлекательного заведения были вынуждены нажать тревожную кнопку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области — Кузбассу проинформировала, что сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Санкт-Петербурга. В досуговое заведение они прибыли ночью. На первый взгляд создавалось впечатление, что гость находится в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ведомства, мужчина спорил с персоналом. По его мнению, качество обслуживания отличалось от сервиса в Санкт-Петербурге. Сначала он позволял себе оскорблять сотрудников боулинг-клуба, а потом начал мешать комфортному времяпровождению других посетителей. 34-летний гость также грубо нецензурно выражался. Сотрудники Росгвардии сначала пытались самостоятельно успокоить мужчину.

«Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел», — указано в сообщении ведомства.

