Сразу после капремонта в Омске сносят здание гимназии

Здание гимназии в городе небеспричинно называют проблемным объектом. Его построили еще в 1955 году. Выяснилось, что во время строительства было допущено ряд грубых ошибок. Продолжать обучение в здании было опасно. Местная администрация приняла решение о капитальном ремонте. Начали искать подрядчика.

Первым подрядчиком стала компания СПК «АртСервис». Позже местная администрация расторгла договор. Компания предоставила недостоверные данные о своей работе. Позже мэрии долго не удавалось найти ответственного подрядчика. В итоге в 2022 году начали проводить капитальный ремонт. К зиме 2023 года здание должно было быть готовым к эксплуатации. В ходе работ выяснилось, что состояние гимназии настолько аварийное, что капремонт не поможет.

Теперь строители приступили к демонтажу здания. Сносить полностью и строить все заново невозможно из-за плотной застройки. Придется частично убирать стены, чтобы выкладывать их «с нуля» и устанавливать надежные перегородки.

«Согласно проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, а также на основании инструментального обследования, в рамках капитального ремонта гимназии №88, будет произведена полная замена кирпичной кладки стен школы, замена перекрытий, а также восстановление кровли здания, всех инженерных коммуникаций и капитальный ремонт внутренних помещений», — уточнили в мэрии.

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