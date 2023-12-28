Сразу после оглашения приговора в суде житель Ижевска совершил подобное преступление

Житель Ижевска сначала украл деньги с банкоматовской карты своей бабушки. Суд вынес 18-летнему молодому человеку приговор в виде шести месяцев лишения свободы условно. Выйдя из зала суда, фигурант дела уже через несколько часов прокручивал другую мошенническую схему, сообщает udm-info.ru .

Молодой человек вступил в сговор с другими аферистами. В его обязанности входило сначала позвонить женщине и убедить, что ее родственница стала виновницей ДТП. После парень приехал к дому и выполнял роль полицейского.

Он пообещал, что родственница избежит наказания и взял у потерпевшей 500 тысяч рублей. Потом молодой человек потребовал еще 350 тысяч рублей. После житель Ижевска перестал выходить на связь. Когда афера раскрылась, женщина написала заявление в полицию.

Суд вынес приговор в виде одного года 10 месяцев лишения свободы. Кроме того, было учтено условное наказание. К указанному сроку добавили еще полгода. Потерпевшей молодой человек обязан вернуть 850 тысяч рублей.

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