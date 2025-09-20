«Сразу прервать разговор»: директор RuStore предупредил о новых схемах мошенников

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал РИА Новости, что в последнее время мошенники все чаще вводят в заблуждение россиян, представляясь сотрудниками государственных структур и образовательных организаций.

Эксперт рассказал, что одна из схем мошенничества связана с рассылкой сообщений якобы от имени налоговой службы. Аферисты информируют о необходимости срочного погашения задолженности. В противном случае гражданину якобы начислят штраф. В письме предлагают перейти по ссылке. При ее помощи злоумышленники могут получить доступ к персональной информации пользователя гаджета.

«Мошенники все чаще маскируются под госструктуры и образовательные организации, рассылают фальшивые письма и звонят с неизвестных номеров...» — рассказал эксперт.

По информации эксперта, еще один частый способ обмана граждан — звонок якобы от сотрудников почтовых сервисов. Человека информируют, что ему пришла посылка. Однако отправитель якобы неизвестный, поэтому в целях безопасности необходимо уточнить некоторые персональные данные.

Дмитрий Морев отметил, что аферисты по-прежнему манипулируют гражданами, которые надеются получить быстрый заработок. Подобные предложения рассылают в мессенджерах. Сообщения также приходят студентам и школьникам. Представитель якобы учебного заведения собирает персональные данные для обновления информации в базах.

«Сегодня мошенники активно используют психологические приемы, чтобы запугать или ввести в заблуждение человека. Но важно помнить: ни банки, ни госорганы никогда не требуют по телефону, мессенджеру или почте сообщить данные карты или личного кабинета. Если вам звонят с подобными предложениями, лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер», — подчеркнул Морев.

