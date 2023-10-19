«Средство для управления»: Эксперты пояснили, кто из супругов должен больше зарабатывать

Редакция TagilCity.ru узнала у прохожих на улице их мнение относительно того, сколько должен зарабатывать мужчина и можно ли считать норму модель, где муж получает больше денег, чем жена. С этими же вопросами редакция обратилась к квалифицированным психологам.

«В процессе заработка всех денег мира — цените момент: заходите иногда на кладбища и размышляйте о том, что результат всегда равен «пустому ведру», все с собой унести невозможно, а дети — не рабы нам и как правило, вырастая, строят собственные жизни с неизменными ошибками и даже потерями заработанных вами непосильным трудом активов. Это реальность и плата за глупость. Рецепта дать невозможно. Выбор — всегда за людьми. Многие говорят, что они счастливы. Но себя не обманешь. Резюме — цените того, кто есть рядом, или не удивляйтесь ничему.», - высказал мнение TagilCity.ru психолог Андрей Кашкаров

Опрос с прохожими помог понять журналистам, что для многих женщин на первом плане не материальный аспект семейной жизни, а духовный. Для них не имеет значение, сколько денег принесет супруг, сообщает tagilcity.ru.

Женщины в отличие от мужчин могут назвать конкретную цифру, которая покроет их ежедневные расходы на нужды всей семьи. Респонденты чаще всего называли доход в размере 100 тысяч рублей самым приоритетным.

«Если 100 тысяч мужчина будет зарабатывать, но этого вряд ли будет достаточно. Точно не в мегаполисе. В таких небольших городах, возможно, да. Но я считаю, что на 100 тысяч, если зарабатывает только мужчина, прожить очень тяжело. Все еще зависит от самого мужчины. Главное, чтобы он сам был доволен своим заработком. И смотря какая семья, какие у нее потребности», — поделилась с TagilCity.ru прохожая по имени Айгуль.

Респондент Артем высказал мнение, что модель, когда мужчина зарабатывает больше, уже давно устарела.

«Я считаю, что мужчина не должен больше зарабатывать в плане, что это не его обязанность. Хорошо если это так. Если так получается, что в семье он больше зарабатывает, то это же хорошо. В целом есть такая тенденция, что мужчинам платят больше. Может быть, потому что, мужчины на каких-то более сложных и опасных должностях чаще находятся. Самое главное, чтобы его семья, вторая половинка его поддерживали, никакого финансового буллинга», — уверен прохожий Артем.

Психолог Ольга Мищенка также обратила внимание, что деньги не должны становиться причиной, по которой человек живет со своим партнером. Кто именно приносит деньги в дом, не столь важно. У женщины могут появиться мысли, зачем ей мужчина, раз она способна самостоятельно обеспечить свои потребности. Надо сразу напоминать себе, что люди живут вместе из-за любви.

«Деньги — не средство для манипулирования или управления своей второй половиной. Часто при помощи денег компенсируют дефициты в семье, заглаживают вину и скрепляют отношения, — поделилась с редакцией TagilCity.ru психолог Ольга Мищенка.

Валерий Гут, кандидат психологических наук, отметила, что уровень дохода напрямую связан с тем, как мужчина себя ощущает в самой семье и в целом в социуме.

«На благополучие семейных отношений влияет много факторов. Один из них — это, безусловно, уровень дохода и его распределение между партнерами. Согласно общественным стереотипам мужчина обычно воспринимается как основной кормилец семьи и «добытчик». Если его доход не соответствует определенным ожиданиям, он может почувствовать снижение важности своей роли и ценности в семье. Если мужчина связывает свою самооценку напрямую только лишь с финансовым успехом, то при снижении заработка, кроме собственной уязвимости, он будет испытывать еще и психологические проблемы. Чаще это повышенная тревожность, раздражительность и стресс», — прокомментировал для TagilCity.ru Валерий Гут, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта.

Житель Нижнего Тагила считает, что мужчина должен постоянно развиваться и реализовываться. Николай уверен, что не всегда это может гарантировать высокую заработную плату. Прохожий по имени Юрий имеет противоположное мнение. Он считает, что не зря с начала развития человечества мужчина считался добытчиком. Нарушать законы природы не стоит.

Если женщина переживает, что мужчина мало зарабатывает, то эксперты рекомендуют: поддерживать избранника, но не быть слишком навязчивой; не сравнивать с другими мужчинами; относиться с уважением и ничего не требуйте.