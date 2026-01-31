Срочная эвакуация: в российском городе начинается операция по обезвреживанию частей ракеты

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице «ВКонтакте» проинформировал о мероприятиях, проводимых по обезвреживанию взрывоопасного предмета в городе Орле.

По информации главы региона, в субботу, 31 января, взрывоопасный предмет намерены обезвредить путем подрыва. Работы выполнят специалисты МЧС. Для обеспечения безопасности местного населения планируется эвакуация, зона которой составит 500 метров от места нахождения боезаряда.

«Все граждане, проживающие в этой зоне уже оповещены администрацией города Орла и Орловского муниципального округа о времени и действиях в этот период», — сообщил губернатор Андрей Клычков.

По данным губернатора, специалисты извлекут часть боезаряда ракеты из грунта и перевезут его в зону, которая расположена далеко от населенных пунктов. Старт работ запланирован на 08:00. С этого времени движение транспорта и пешеходов будет ограничено.

Глава Клычков призвал жителей, чьи окна выходят непосредственно на место нахождения опасного предмета, на всякий случай принять дополнительные меры: не закрывать окна и двери на замки. В случае непредвиденной ситуации это поможет избежать повреждений конструкций.

«Однако, как я уже сказал, по плану ликвидация боеприпаса – в безопасном месте», — уточнил губернатор Орловской области.

Один из элементов, представляющих угрозу взрыва, был выявлен в границах садоводческого объединения. Данный факт, по сведениям из открытых источников, был официально подтвержден руководителем Орловской области Андреем Клычковым в понедельник, 26 января текущего года.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 января над территориями четырех регионов РФ были уничтожены 26 БПЛА.