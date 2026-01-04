«Срочно обновите или верифицируйтесь»: какую новую схему обмана запустили мошенники в WhatsApp*

Злоумышленники активизировали рассылку поддельных сообщений через мессенджер WhatsApp*. Об этом РИА Новости сообщил член думского комитета по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Парламентарий пояснил, что мошенники оперативно используют любые изменения в работе цифровых сервисов, особенно на фоне постепенного ограничения функционирования WhatsApp* в России. Злоумышленники эксплуатируют страх людей потерять доступ к переписке и личным данным.

Депутат отметил резкий рост числа подобных схем, где поддельные сообщения имитируют официальные предупреждения о блокировке, необходимости верификации, переноса истории чатов или установки так называемой «новой версии» приложения. По его словам, важно осознавать, что иностранный мессенджер уже давно превратился в удобную площадку для деятельности мошенников.

«Закрытость, слабая реакция на обращения российских пользователей и отсутствие прозрачных механизмов взаимодействия с государственными структурами сделали его фактически "серой зоной" цифровой безопасности. В отличие от российских платформ, где выстроены каналы реагирования и профилактики, здесь интересы пользователей явно не в приоритете», — пояснил Немкин.

По мнению парламентария, Meta* фактически снимает с себя ответственность за возможный ущерб, перенося все риски непосредственно на пользователей своих сервисов. Эта ситуация наглядно иллюстрирует, почему обретение цифрового суверенитета и создание национальных коммуникационных платформ является не просто вопросом комфорта, а критически важной задачей национальной безопасности.

«Происходящее должно стать сигналом для граждан: доверие к иностранным ИТ-платформам, особенно в чувствительной сфере коммуникаций, несет системные риски», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что МВД предупредило о новой схеме шантажа с блокировкой банковских счетов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.